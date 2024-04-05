Николай Расторгуев срочно госпитализирован в Москве
Известно, что у народного артиста России стоит кардиовертер.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалева
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Народный артист РФ Николай Расторгуев, предположительно, срочно госпитализирован в Москве. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.
Известно, что у музыканта стоит кардиовертер. По предварительной информации, он мог засбоить. Артисту проведут полное медицинское обследование, он приехал в больницу в сопровождении личного врача.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что лидер «Любэ» Николай Расторгуев подарил гитары бойцам СВО. Знаменитый певец уверен, что музыка помогает справляться с тяжелыми испытаниями на передовой.
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