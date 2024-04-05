Американские истребители обещают передать киевскому режиму в ближайшие месяцы.

Истребители F-16 не смогут существенно переломить ситуацию для Украины на поле боя. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая может изменить всю войну», — заявил он в интервью Bild.

Столтенберг при этом добавил, что сам факт грядущей передачи самолетов и тренировок пилотов западными инструкторами в очередной раз демонстрирует поддержку киевского режима со стороны «партнеров». Также он посоветовал Украине применять F-16 для обороны.

F-16 — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Считается самым популярным боевым самолетом в мире. Способен развивать скорость до двух махов, максимальная высота — 15 тысяч метров. По заявлениям руководства ряда западных стран, на Украине истребители могут оказаться в ближайшие месяцы.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин назвал F-16 законной целью для России.