Суд назначил меру пресечения заместителям гендиректора по IT «Сирена-Трэвел»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Суд избрал запрет определенных действий замглавы «Сирена-трэвел» Ройтману

Суд назначил меру пресечения заместителям гендиректора по IT «Сирена-Трэвел»

Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann

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Фигуранты дела подозреваются в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ.

Хорошевский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении заместителей генерального директора АО «Сирена-трэвел» Игоря Ройтмана и Александра Кальчука по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 4 июня. Оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ»).

Обыск и выемка документов на днях прошли в офисе компании «Сирена-Трэвэл». Предварительно, действия были связаны с масштабными атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов Leonardo, с которыми компания столкнулась в сентябре прошлого года.

Из-за атак на Leonardo произошли сбои в регистрации в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа». Позднее выяснилось, что это была DDoS-атака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что система бронирования Leonardo подверглась массированной DDoS-атаке из-за границы.

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Суд назначил меру пресечения заместителям гендиректора по IT «Сирена-Трэвел»

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