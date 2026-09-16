Лантратова рассказала о мерах поддержки сельских жителей в России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Это, по словам омбудсмена, является способом выравнивать возможности людей, проживающих на таких территориях.

Господдержка сельских жителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

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В России действует сразу несколько программ поддержки сельских жителей. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Поддержка сельских жителей — это способ выравнивать возможности людей. Сегодня таких инструментов немало», — заверила омбудсмен.

Одной из подобных мер является сельская ипотека и помощь со строительством и ремонтом жилья. По этой программе можно получить кредит на жилье по ставке до 3% годовых. Максимальная сумма — шесть миллионов рублей, а максимальный срок — 25 лет.

С 2025 года данная мера поддержки стала адресной и направлена прежде всего на тех жителей, чья работа нужна селам: аграрии, социальные работники, муниципальные служащие, а также участники СВО и ряд других категорий граждан.

Также действуют программы «Земский доктор» и «Земский учитель». По ним предусмотрены единовременные выплаты. Для врачей и учителей — один миллион рублей, для других работников здравоохранения до — 500 тысяч рублей.

При этом медики в удаленных и труднодоступных территориях, на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Арктической зоне и новых регионах могут рассчитывать на повышенные выплаты — до двух миллионов рублей. Такая же надбавка действует для педагогов на Дальнем Востоке и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, по словам Лантратовой, действует и программа поддержки неработающих пенсионеров. Для тех, кто трудился в сельском хозяйстве не менее 30 лет, предусмотрено повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%. В 2026 году такая доплата составляет 2396,17 рубля в месяц. При этом, если человек уже получил на нее право, а затем решил переехать в город, повышенная выплата сохраняется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в российских регионах действуют меры по поддержке беременных студенток. Подобные программы введены в 38 субъектах страны. Их условия зависят от региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Лантратова рассказала о мерах поддержки сельских жителей в России

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