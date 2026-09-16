Солист «Иванушек International» назвал макароны «иногда полезными»

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 40 0

Певец признался, что считает самыми полезными — изделия из твердых сортов.

Фото, видео: © РИА Новости/Роман Владимиров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко назвал макароны «иногда полезными»

Певец Кирилл Туриченко выступил в защиту углеводов и признался, что любит макароны. Этим он поделился с 5-tv.ru на концерте певицы MARSO в честь ее дня рождения.

«Я тренируюсь и кушаю макароны один раз в день. Бывает, в неделю раза три точно. Но я покупаю хорошие макароны из твердых сортов. Это даже полезно», — сообщил певец.

Солист группы «Иванушки International» подчеркнул, что необходимо поддерживать баланс углеводов в организме после тренировок.

«Углевод нужен. Особенно после каких-нибудь физических нагрузок», — резюмировал Туриченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах певца брать сына с собой на гастроли, когда тот подрастет. Кирилл старается уделять сыну достаточно внимания, но из-за своей карьеры иногда упускает важные моменты.

Напомним, что в феврале этого года у Кирилла Туриченко и Дарьи Тарасовой родился сын Леон. Примерить на себя роль отцовства звездный папа смог только в 43 года.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:54
«Не по плану»: Уколова раскрыла подробности тяжелых родов сына
8:27
Как по хрусту определить болезнь суставов: врач назвал тревожные признаки
8:24
«Лишь суд уполномочен судить»: актер Воробьев не отозвал иск к экс-возлюбленной
8:08
Любовь после 40 лет: психолог объяснил, как удачно выйти замуж после развода
7:55
Солист «Иванушек International» назвал макароны «иногда полезными»
7:48
Лантратова рассказала о мерах поддержки сельских жителей в России

Сейчас читают

«Коля рыдал»: Иванов раскрыл причины эмоционального всплеска Баскова
Кирилл Туриченко семь раз за год отметил день рождения сына
Обмен мудростью: Таиланд передал в дар России новое издание Типитаки
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен