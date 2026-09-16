В поисках надежды: есть ли шанс найти семью Усольцевых

Супруги и их пятилетняя дочь бесследно исчезли в сентябре прошлого года.
Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Поисковик Вульферт: шанс найти семью Усольцевых есть, но нужно изменить тактику
Пропавшая в Красноярском крае почти год назад семья Усольцевых все еще может быть найдена. Об этом сообщила руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» в интервью РИА Новости.
По ее словам, люди, пропавшие без вести, нередко находятся спустя время. Она отметила, что столкнуться с гражданами, которых ищут длительное время, могут совершенно разные люди — от случайных прохожих, до следователей.
«Люди находятся через время. Не все, но чаще так бывает, что их находят. Есть шанс хоть что-то обнаружить», — сказала Вульферт.
Она заверила, что надежда на благополучный исход никогда не исчезает, однако для продвижения в поисках нужно полностью пересмотреть всю работу спасательных служб и волонтеров. Глава организации предлагает вернуться к исходным позициям и заново обследовать те же территории.
Исчезновение семьи Усольцевых
Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала без вести 28 сентября прошлого года в Партизанском районе Красноярского края. Они направлялись к горе Буратинка, однако спустя время связь с ними оборвалась.
Позднее их транспортное средство нашли на окраине населенного пункта Кутурчин. При этом самих пропавших обнаружить не удалось. Сперва эксперты допускали версию нападения диких животных, однако сейчас приоритетным остается вариант с несчастным случаем.
Ранее 5-tv.ru сообщал об обнаружении новых предметов на месте исчезновения Усольцевых.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 10 сент
- Близится к развязке? На месте пропажи семьи Усольцевых нашли интересные артефакты
- 9 сент
- Исчезли почти год назад: поиски пропавшей семьи Усольцевых могут возобновиться
- 8 сент
- Была ли заявка? Эксперт оценила версию о побеге семьи Усольцевых на вертолете
- 5 сент
- «Просто глупо»: сын пропавшей Ирины Усольцевой сделал заявление к годовщине исчезновения матери
- 5 сент
- Куда пропали деньги Усольцевых: прокуратура не включила 300 тысяч в вещдоки
- 4 сент
- Биолог назвал очередную версию пропажи Усольцевых
- 2 сент
- «Бывает очень редко»: альпинист оценил версии исчезновения семьи Усольцевых
- 30 авг
- «Петля смерти» не отпускает: в красноярской тайге снова исчез человек
- 29 авг
- Последняя улика: неизвестный мужчина «захватил» соцсети Сергея Усольцева
- 23 авг
- Убийство? Спасатель рассказал о нестыковках в исчезновении семьи Усольцевых
69%
Нашли ошибку?