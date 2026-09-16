Прокуратура потребовала более жесткого наказания для Лерчек

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 24 0

Знаменитость до сих пор не получила копию обвинительного приговора.

Пересмотр приговора Лерчек — прокуратура ужесточит наказание

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Прокуратура направила в суд возражения на апелляционную жалобу, поданную стороной блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, по уголовному делу о незаконных переводах денег за рубеж. Об этом ТАСС рассказал один из участников процесса.

Собеседник отметил, что представители гособвинения настаивают на изменении приговора, который вынес Гагаринский районный суд. Он также подчеркнул, что прокуратура намерена добиться шестилетнего условного срока для блогера и ужесточения запрета на продвижение ее бренда в интернете.

При этом источник подчеркнул, что Лерчек до сих пор не предоставили копию обвинительного приговора. Знаменитости должны были выдать документ — именно его она просит отменить и вынести оправдательный вердикт. Апелляционную жалобу Валерия подала в еще в августе.

Чекалина признана виновной в проведении незаконных валютных операций. Вместе с бывшим мужем Артемом и экс-партнером Романом Вишняком она вывела за границу свыше 250 миллионов рублей, представив банкам подложные документы.

По решению суда Лерчек получила пять лет условно, многомиллионный штраф, а также трехлетний запрет на администрирование сайтов и продвижение бренда. Сама Валерия свою вину отрицает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сторона обвинения настаивает на том, чтобы приговор Артему Чекалину остался без изменений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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