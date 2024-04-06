«Сосредотачивает силы»: в Азербайджане сообщили о движении армянской техники к границе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

В Азербайджане сообщили о движении армянской техники к границе

«Сосредотачивает силы»: в Азербайджане сообщили о движении армянской техники к границе

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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По данным СМИ, армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура.

Журналисты азербайджанских изданий сообщают о приближении армянских военных к границе двух стран. В материалах прессы появились, на которых, как утверждается, запечатлено движение техники ВС Армении, кроме того сообщается о ее скоплении у рубежей.

«На условной границе Азербайджана и Армении наблюдается передвижение армянской армии. Армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура», — сказано в публикации азербайджанский сайт Axar.az.

Регион Зангезур расположен в районе Сюникской области Армении. Он разделяет Азербайджан и его эксклав — Нахичеванскую Автономную Республику. Армянская сторона пока никак не прокомментировала ситуацию.

Прежде правительство Армении заморозило свое участие в ОДКБ. Причиной Пашинян назвал то, что условия данного соглашения в отношении Еревана якобы не были выполнены.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем республика рвет отношения с Москвой.

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