«Сосредотачивает силы»: в Азербайджане сообщили о движении армянской техники к границе

По данным СМИ, армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура.

Журналисты азербайджанских изданий сообщают о приближении армянских военных к границе двух стран. В материалах прессы появились, на которых, как утверждается, запечатлено движение техники ВС Армении, кроме того сообщается о ее скоплении у рубежей.

«На условной границе Азербайджана и Армении наблюдается передвижение армянской армии. Армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура», — сказано в публикации азербайджанский сайт Axar.az.

Регион Зангезур расположен в районе Сюникской области Армении. Он разделяет Азербайджан и его эксклав — Нахичеванскую Автономную Республику. Армянская сторона пока никак не прокомментировала ситуацию.

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