Два Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря

Два российских ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами в акватории Чукотского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ракетоносцы шли в сопровождении истребителей Су-35с. В общей сложности полет длился 12 часов.

В военном ведомстве России подчеркивают, что он проходил в строгом соответствии с международными нормами.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей», — отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что иностранные истребители сопровождали российские Ту-95 во время планового полета.