Два Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

Самолеты провели в воздушном пространстве 12 часом.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации / mod_russia; 5-tv.ru

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Два российских ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами в акватории Чукотского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ракетоносцы шли в сопровождении истребителей Су-35с. В общей сложности полет длился 12 часов.

В военном ведомстве России подчеркивают, что он проходил в строгом соответствии с международными нормами.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей», — отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что иностранные истребители сопровождали российские Ту-95 во время планового полета.

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Два Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря

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