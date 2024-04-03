Иностранные истребители сопровождали российские Ту-95 во время планового полета

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

Самолеты провели в воздушном пространстве более пяти часов.

Фото, видео: © РИА Новости; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, приведя кадры.

«Продолжительность полета составила более пяти часов», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. Кроме того, на отдельных маршрутах российские истребители сопровождали иностранные самолеты. Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что полет выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Российские летчики, подчеркнули в Минобороны, регулярно совершают плановые полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

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