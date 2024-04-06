Нехватка боеприпасов вынудила боевиков ВСУ искать снаряды по болотам

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

WSJ: нехватка боеприпасов вынудила боевиков ВСУ искать снаряды по болотам

Нехватка боеприпасов вынудила боевиков ВСУ искать снаряды по болотам

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

Положение националистов становится все более катастрофическим.

Командование ВСУ заставляет боевиков искать артиллерийские боеприпасы по болотам из-за их дефицита. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, украинская армия испытывает острую нехватку снарядов, из-за чего националисты вынуждены искать неразорвавшиеся боеприпасы по болотам.

Так, боевик ВСУ по имени Максим признался, что иногда для этого он ныряет в самую глубь болота, пройдя перед этим не один километр по минным полям.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему привел просчет Запада на Украине.

Тема:
Спецоперация
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