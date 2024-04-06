WSJ: нехватка боеприпасов вынудила боевиков ВСУ искать снаряды по болотам
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Положение националистов становится все более катастрофическим.
Командование ВСУ заставляет боевиков искать артиллерийские боеприпасы по болотам из-за их дефицита. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По информации издания, украинская армия испытывает острую нехватку снарядов, из-за чего националисты вынуждены искать неразорвавшиеся боеприпасы по болотам.
Так, боевик ВСУ по имени Максим признался, что иногда для этого он ныряет в самую глубь болота, пройдя перед этим не один километр по минным полям.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, к чему привел просчет Запада на Украине.
- 6 апр
- Во Франции предрекли разрушение страны в случае столкновения с Россией
- 6 апр
- «Где можно и нельзя»: почему Польша подняла авиацию из-за действий России в рамках СВО
- 6 апр
- Путин подписал закон, запрещающий увольнять вдов участников СВО
- 6 апр
- «Мы зависимы»: мощь России растет, пока Запад ищет средства
- 6 апр
- ВС РФ ударили по скоплению иностранной техники под Харьковом
- 6 апр
- Российские войска нанесли массированный удар по военным аэродромам Украины
- 6 апр
- Российские войска сорвали попытку ВСУ перейти на левый берег Днепра
- 6 апр
- В Киевской области повреждено частное предприятие
- 6 апр
- САУ «Акации» наносят удары по позициям противника. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 5 апр
- В Германии заявили о переходе Украины на «беспилотную войну»
Читайте также
75%
0.11 100.13
0.06
Нашли ошибку?