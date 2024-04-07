Кровавый спрут у ворот: сможет ли НАТО «победить» Россию и Китай

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Сейчас расползание альянса физически уперлось в границы этих держав.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danny Gys; 5-tv.ru

Трудно поверить, но в далеком 1949-м европейцы думали, что это они ловко заманили США в военный союз, потому как десятилетиями до этого американцы крайне неохотно вмешивались в чужие дела, отсиживаясь у себя на континенте.

Потому первый генсек НАТО, британец, ставил цели альянса так: не пускать СССР в Европу, не выпускать из Европы американцев и не дать подняться немцам. Но вскоре очень быстро все пошло не так, как планировалось.

Ведь с момента основания и по сей день войсками НАТО командуют исключительно американские генералы. Генсеки меняются, но генсеки ничего не решают — это зиц-председатели.

Первыми неладное почуяли французы. При де Голле они вышли из НАТО и 30 лет Франция была вне альянса, но потом вернулась.

1990-е годы стали переломными в судьбе альянса. С одной стороны, исчез враг — Советский союз рухнул, против кого дружить?

С другой стороны, реально объединилась Европа и под флагом ЕС могла быть создана чисто европейская армия. Но, увы, «спрут» уже поглотил континент, и с тех пор аппетиты его лишь растут.

Уже ни у кого нет сомнений в истинных намерениях этого «оборонительного» альянса, который только наступает, оставляя следы на карте мира в виде крови и разрушенных государств.

Сейчас его расползание физически уперлось в границы России и Китая. Как отогнать альянс от наших ворот, корреспондент «Известий» Игорь Балдин спросил у бывших сотрудников НАТО.

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