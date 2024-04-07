Российский боксер Муртазалиев завоевал титул чемпиона мира по версии IBF

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

За свою профессиональную карьеру он не потерпел ни одного поражения.

Российский боксер Муртазалиев завоевал титул чемпиона мира по версии IBF

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Россиянин Бахрам Муртазалиев завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 килограмма.

Он выиграл у Джека Кулькая из Германии техническим нокаутом в 11-м раунде. Поединок прошел в немецком Фалькензе.

Проживающий в США 31-летний Муртазалиев впервые боксировал за титул чемпиона мира. За свою профессиональную карьеру он не потерпел ни одного поражения — 22 победы, 16 из которых — нокаутом.

А 38-летний Кулькай не сумел стать чемпионом мира со второй попытки. В 2017-м он уступил американцу Деметриусу Андраде решением судей в поединке за пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее 5-tv.ru писал, что МОК не допустил двукратного олимпийского чемпиона по борьбе Абдулрашида Садулаева до участия в турнире в Баку, где разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Париже. 

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