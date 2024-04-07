«Палец лжеца»: как по рукам распознать «гулящего» мужчину

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Хиромант Иван Громов рассказал о признаках, которые должны насторожить женщин при общении с возлюбленным.

«Палец лжеца»: как по рукам распознать «гулящего» мужчину

Фото: depositphotos / AndreyPopov; 5-tv.ru

Руки могут сказать о человеке больше, чем кажется. Знающему человеку не составит труда прочесть по ладоням и пальцам даже то, что их обладатель хотел бы скрыть.

Можно по ним понять и склонность мужчины к измене — важное знание, которым хотела бы обладать любая женщина, чтобы не рисковать в отношениях. Хиромант Иван Громов рассказал 5-tv.ru про три простых признака, которые выдают любителя сходить «налево».

Холмы Луны и Венеры

Первое, что выдает изменщика, — холмы Луны и Венера на его ладонях. Они будут выделяться, казаться припухшими, даже если мужчина худой.

«Это говорит о том, что человек чрезвычайно любвеобилен. Он постоянно будет искать новых ощущений и приключений на стороне. Устойчивая связь с одним и те же человеком их не устраивает. Как правило, им этого мало», — говорит специалист.

«Палец лжеца»

Не меньше скажет о любвеобильности избранника и форма его мизинца на правой руке. Если он слишком короткий, вывернут в ту или иную сторону, выделяется на фоне других пальцев без видимых причин вроде перелома, то человек склонен к изменам.

«Такой мизинец называют „пальцем лжеца“. Такие люди больше склонны к тому, чтобы изменить и предать», — отметил Громов.

Линия головы

Линия головы на руке у мужчины также может послужить звоночком для женщины. Речь идет о случаях, когда эта линия вдруг резко уходит вниз по руке.

«Она выдает человека морально и эмоционально неуравновешенного. Человека, который способен на необдуманные, резкие поступки. А часто измена так и случается: человек, находясь под воздействием каких-то чувств, способен совершить эту ошибку», — пояснил хиромант.

Зная эти три простых правила, нельзя на 100% уберечь себя от измены любимого. Однако они сильно повышают шансы защитить сердце от горя.

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