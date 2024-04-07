В США раскрыли план Трампа по окончанию конфликта на Украине

WP: Трамп заявил о готовности надавить на Украину для территориальных уступок
Фото: Reuters / Rebecca Cook
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Чего хочет добиться американский политик?
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах планирует оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
«Бывший президент Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец (конфликту), если окажет давление на Украину, чтобы она уступила часть территории», — говорится в публикации.
Издание сообщает, что Трамп стремится заставить Незалежную «уступить Крым и Донбасс». Этот подход значительно отличается от политики нынешнего американского лидера Джо Байдена, который фокусируется на оказании военной поддержки Украине.
Миллиардер, который однажды уже занимал Овальный кабинет, неоднократно говорил о намерении прекратить украинский конфликт в случае победы. Так, он утверждал, что сумел бы убедить Россию и Украину договориться о разрешении кризиса всего за 24 часа.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США рассказали о главном страхе Трампа.
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