В США раскрыли план Трампа по окончанию конфликта на Украине

Чего хочет добиться американский политик?

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах планирует оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

«Бывший президент Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец (конфликту), если окажет давление на Украину, чтобы она уступила часть территории», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что Трамп стремится заставить Незалежную «уступить Крым и Донбасс». Этот подход значительно отличается от политики нынешнего американского лидера Джо Байдена, который фокусируется на оказании военной поддержки Украине.

Миллиардер, который однажды уже занимал Овальный кабинет, неоднократно говорил о намерении прекратить украинский конфликт в случае победы. Так, он утверждал, что сумел бы убедить Россию и Украину договориться о разрешении кризиса всего за 24 часа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США рассказали о главном страхе Трампа.