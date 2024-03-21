«Он в этом не признается»: в США рассказали о главном страхе Трампа

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 35 0

WP: Трамп боится получить болезнь Альцгеймера, которой страдал его отец

«Он в этом не признается»: в США рассказали о главном страхе Трампа

Фото: Reuters / MARCO BELLO

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента США 2024

В преддверии выборов президента Соединенных Штатов в СМИ появляются все более интересные подробности об одном из главных конкурентов Джо Байдена.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп опасается получить болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

В материале указывается, что от деменции страдал отец политика — Фред Трамп, а, как известно, заболевание может передаваться по наследству.

«Дональд, без сомнения, боится болезни Альцгеймера. Он не собирается об этом говорить и не собирается в этом признаваться. Но это актуально, потому что каждый день он спрашивает Байдена, способен ли он морально выполнить эту работу», — делится изданием мнением топ-менеджера Trump Organization.

Из-за своего страха Трамп несколько раз сдавал Монреальский тест на когнитивные способности, однако, как утверждает невролог Зиад Насреддин, с возрастом подобные анализы нужно делать регулярно, так как риски постоянно повышаются.

Старший советник предвыборного штаба политика Джейсон Миллер уже заявил, что миллиардер готов еще раз сдать тест, но при условии, что действующий глава США Джо Байден сделает то же самое.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Байден выдвинул резкие обвинения в адрес Трампа.

Тема:
Выборы президента США 2024
21 мар
Победу на выборах президента РФ одержал Владимир Путин с итоговым результатом 87,28%
20 мар
Откуда не ждали: Госдеп США заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
19 мар
О победе России, элитах США и не только: эксклюзивное интервью экс-редактора The New York Times Джона Вароли
17 мар
Трамп предрек США кровавую баню при его поражении на выборах
15 мар
Наблюдатели ОДКБ оценили подготовку к выборам в России
13 мар
Байден набрал достаточное число делегатов для выдвижения в президенты
10 мар
Аналитики уже подсчитали: сколько раз Байден соврал во время обращения к Конгрессу
10 мар
Трамп показал настоящий предвыборный ролик Байдена: «Я — немолодой парень. Это не секрет»
9 мар
«Передал слова Путина»: к чему приведут скандальные переговоры Трампа и Орбана в США
9 мар
«Зависит от его поведения»: Байден высказался о возможных дебатах с Трампом
-1° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 98%
92.69
0.47 100.61
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:52
«Завидная невеста»: Волочковой сделал предложение участник «Фабрики звезд»
15:51
Секрет Полишинеля: Варшава признала наличие иностранных войск на Украине
15:48
Задержан глава департамента Минэкономразвития по Северному Кавказу Храновский
15:38
«Казанского душителя» суд приговорил к пожизненному заключению
15:24
«Простите меня, дорогие»: Кологривый извинился за пьяный дебош
15:15
Краснов поручил следить за обеспечением прав детей из Белгородской области

Сейчас читают

«Жив британский монарх или мертв – уже никакой разницы»
Превратятся в кирпичи: что известно об отключении россиянам всех смартфонов Apple и Android
Самый тяжелый день месяца: как пережить мощную магнитную бурю с 20 на 21 марта 2024
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок