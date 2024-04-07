Журналист Ковалик высказался о победе Пеллегрини на выборах президента Словакии
Ковалик: Словакию могут заставить заплатить за попытку покинуть орбиту Запада
Фото: Reuters / Radovan Stoklasa
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Спикер парламента обошел в предвыборной гонке бывшего главу МИД республики Ивана Корчока.
Словакию могут заставить заплатить за попытку покинуть «западную орбиту». Об этом 5-tv.ru заявил журналист Дэниел Ковалик, комментируя победу Петера Пеллегрини на выборах президента страны.
По его словам, Словакия давно пытается уйти с «орбиты Запада», а во главе с Пеллегрини этот процесс ускорится. Журналист указал на то, что новый президент республики не поддерживает политику США и ЕС, поэтому при нем страна, вероятно, не будет отправлять оружие киевскому режиму.
«Словакию могут заставить заплатить цену за попытку покинуть орбиту Запада. Но, с другой стороны, лидеры Запада должны начать нести ответственность перед своим народом. Я не думаю, что на Западе хотят быть втянутыми в Третью мировую войну, а западные лидеры именно этого и добиваются», — отметил Ковалик.
Пеллегрини одержал победу на выборах, набрав 53,12% голосов. За его конкурента, бывшего министра иностранных дел Ивана Корчока, проголосовали 46,87% избирателей.
Сразу после объявления результатов выборов Пеллегрини заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине.
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