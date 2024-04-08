Инспекторы МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили попадания по ЗАЭС

Находящиеся на Запорожской АЭС инспекторы МАГАТЭ подтвердили не менее трех прямых попаданий по станции впервые с ноября 2022-го. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

«Сегодня впервые с ноября 2022 года… инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС подтвердили, что произошло как минимум три прямых попадания в конструкции защитной оболочки главного реактора ЗАЭС», — написал он в соцсети X.

Гросси призвал военных, которые имеют полномочия выбирать цели для нанесения ударов, воздержаться от атак по ядерным объектам и соблюдать основные принципы их защиты.

Ранее 5-tv.ru писал, что повреждение на блоке № 6 ЗАЭС от атаки украинских беспилотников, по оценкам МАГАТЭ, не влияет на ядерную безопасность. Гросси назвал атаку безрассудной, отметив рост риска ядерной аварии.

При этом депутат запорожского законодательного собрания Ренат Карчаа назвал реальные цели атак ВСУ на Запорожскую АЭС. Он охарактеризовал действия Украины как «обыкновенный терроризм».