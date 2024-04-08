Инспекторы МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили попадания по ЗАЭС

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 38 0

Рафаэль Гросси подчеркнул, что ни одна из сторон не может получить какую-либо выгоду, когда речь идет об ударах по ядерным объектам.

Инспекторы МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили попадания по ЗАЭС

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Находящиеся на Запорожской АЭС инспекторы МАГАТЭ подтвердили не менее трех прямых попаданий по станции впервые с ноября 2022-го. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

«Сегодня впервые с ноября 2022 года… инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС подтвердили, что произошло как минимум три прямых попадания в конструкции защитной оболочки главного реактора ЗАЭС», — написал он в соцсети X.

Гросси призвал военных, которые имеют полномочия выбирать цели для нанесения ударов, воздержаться от атак по ядерным объектам и соблюдать основные принципы их защиты.

Ранее 5-tv.ru писал, что повреждение на блоке № 6 ЗАЭС от атаки украинских беспилотников, по оценкам МАГАТЭ, не влияет на ядерную безопасность. Гросси назвал атаку безрассудной, отметив рост риска ядерной аварии.

При этом депутат запорожского законодательного собрания Ренат Карчаа назвал реальные цели атак ВСУ на Запорожскую АЭС. Он охарактеризовал действия Украины как «обыкновенный терроризм».

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