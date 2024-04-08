Задумайтесь перед покупкой: диетологи назвали опасные свойства гречки

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Врачи рассказали, людям с какими особенностями не стоит злоупотреблять кашей из популярной в России крупы.

Задумайтесь перед покупкой: диетологи назвали опасные свойства гречки

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, igifoodstock.com, C. Heusler, CHROMORANGE / Bilderbox, digifoodstock.com

Россияне любят запасаться долгохранящимися продуктами при каждом удобном случае — речь идет про крупы, макароны, сахар, а иногда и несъедобную туалетную бумагу. Важное место в этом перечне занимает гречка.

Однако, как выяснили диетологи, торопиться с ее покупкой не стоит, пишут «Дни.ру». Помимо полезных свойств крупа имеет и ряд недостатков.

Частое употребление гречки может снизить количество микроэлементов в организме, что влечет за собой остеопороз и разрушение зубной эмали. Кроме того, крупа опасна для женщин старше 40-45 лет, так как ведет к недостаточному усвоению кальция.

С осторожностью есть кашу из гречки стоит и тем, кто имеет проблемы с пищеварением: крупа может вызывать спазмы желудка и другие дискомфортные явления.

Исключить гречку из рациона следует аллергикам, а сильно ограничить ее употребление лучше гипертоникам и людям, которые страдают от сахарного диабета. Не более раза в месяц крупу стоит есть беременным, людям с почечной недостаточностью и язвой желудка.

Гречка также широко известна как средство для похудения. Но диетологи предупреждают: питание исключительно этой кашей может наградить стройную красавицу целым букетом неприятных последствий и даже «убить» здоровье.

В целом же, резюмируют эксперты, гречневая каша несет в себе и множество полезных свойств, однако злоупотреблять ей, как и любыми другими продуктами, не рекомендуется.

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