Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки в 2024 году

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 91 0

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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В России отмечается рост экономики и ее сдерживающим фактором выступает далеко не жесткая денежно-кредитная политика.

Центробанк России начнет снижать ключевую ставку в стране, если темпы инфляции продолжат замедляться. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Председатель Банка России отметила, что экономика сегодня продолжает показывать впечатляющие темпы роста, а сдерживающим фактором выступает не жесткая денежно-кредитная политика, которая все же замедляет инфляцию, а рынок труда. При этом регулятор допускает снижение ключевой ставки, но ближе ко второму полугодию.

«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года. Есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски», — отметила Набиуллина.

В конце марта 2024 года Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. До такого уровня она была поднята в декабре 2023-го. Причиной специалисты Банка России назвали высокое инфляционное давление, а также отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк России заявил о прибыли в 140 миллиардов рублей в отчете за 2023 год.

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