Центробанк России заявил о прибыли в 140 млрд рублей в отчете за 2023 год

Банк России представил в Госдуму годовой отчет за 2023 год. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

Годовой отчет показывает вклад финансовой системы в восстановление и развитие российской экономики. Согласно сведениям, приведенным в документе, прибыль ЦБ РФ составила порядка 140 миллиардов рублей.

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, экономика восстановилась уже в середине 2023-го. Однако, чтобы защитить доходы россиян и остановить разгон инфляции, пришлось повысить ключевую ставку, что в итоге наряду с мерами по стабилизации рубля выполнило свою задачу и привело к торможению роста цен в 2024-м.

«В главном наша политика остается неизменной — это защита реальных доходов людей и создание условий для сбалансированного роста экономики. Такого роста, который приводит к повышению благосостояния граждан. Этим ценностям Банк России продолжит следовать и в дальнейшем», — подчеркивает Набиуллина.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что экономическая активность в России превысила достигнутый до СВО уровень.