«Полное разрушение»: на Украине заявили о нескольких уничтоженных электростанциях
FT: на Украине почти полностью уничтожены несколько электростанций
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
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Армия РФ в конце марта нанесла удары по энергетическим и военным объектам киевского режима.
На Украине оказались почти полностью уничтожены несколько электростанций, в том числе в Харьковской области. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников.
«Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области… были почти полностью разрушены», — говорится в публикации.
Согласно данным газеты, в период с 22 по 29 марта армия России нанесла удары по семи тепловым электростанциям в украинских регионах. Для этого использовались высокоточные ракеты. По словам чиновников, нынешний ущерб хуже, чем нанесенный зимой 2022–2023 годов. Теперь якобы очевидная цель ВС России — нанесение непоправимых разрушений.
Исполнительный директор ДТЭК, крупнейшего производителя энергии на Украине, Максим Тимченко заявил о необходимости восстановить как можно больше энергии к октябрю 2024 года. Группа потеряла порядка 80% своей выработки электроэнергии в последнюю неделю марта.
Российские войска нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине ночью 22 марта. В результате были повреждены ряд предприятий по производству вооружения для ВСУ, уничтожена иностранная техника, поражены подразделения боевиков и наемников.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев будет восстанавливать электроэнергию за счет обычных украинцев. Энергосистема Незалежной осталась без пяти ТЭС, двух ТЭЦ и трех ГРЭС. Теперь Незалежной остается надеяться только на зеленую генерацию.
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