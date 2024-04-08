Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Запорожская АЭС: дрон ВСУ сбит над станцией, он упал на кровлю энергоблока

Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Киевский режим игнорирует все призывы к прекращению терактов и продолжает обстрелы.

Украинский дрон-камикадзе сбили над Запорожской атомной электростанцией, беспилотник упал на кровлю шестого энергоблока. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

«Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано», — указывается в сообщении.

Там также добавили, что ВСУ продолжают обстреливать ЗАЭС и объекты ее инфраструктуры, игнорируя все призывы к прекращению терактов. Такие атаки могут повлиять на безопасную эксплуатацию станции.

Атака ВСУ на Запорожскую АЭС весной 2024 года

Украинские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС 7 апреля. Прилеты зафиксировали в районе грузового порта и столовой, а один из беспилотников атаковал купол шестого энергоблока станции.

Нарушений в работе ЗАЭС и повреждений критически важной инфраструктуры, к счастью, удары не вызвали. Однако трое сотрудников предприятия получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Украина отрицает свою причастность к атаке на Запорожскую АЭС. Представитель военной разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что данный обстрел якобы является имитацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле отреагировали на атаку ВСУ Запорожской АЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот обстрел очень опасной провокацией.

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Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе

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