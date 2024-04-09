«Помогите ей»: вышедшая в свет Волочкова напугала людей черными глазами и жидкими волосами

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 70 0

Подписчики раскритиковали Волочкову за неухоженность

«Помогите ей»: вышедшая в свет Волочкова напугала людей черными глазами и жидкими волосами

Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

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Поклонники пришли в ужас, увидев настоящую внешность балерины, которая с пеной у рта доказывает, что с ней все в порядке.

Балерина Анастасия Волочкова, которую часто обвиняют в алкоголизме, шокировала публику своим настоящим внешним видом. Если в социальных сетях она публикует фото и видео, которые выглядят идеально, ухоженно и привлекательно, то в реальной жизни все не так радужно.

Так, певица Анита Цой показала видео с танцовщицей без прикрас — посмотреть его можно в материале 7Дней.ru. Они встретились на этномюзикле. за кулисами решив поболтать.

Так балерина попала в чужой объектив. Певица была настолько рада видеть танцовщицу, что принялась сразу расхваливать ее заслуги и трудолюбие.

Многие поклонники заметили, насколько жидкими стали волосы у балерины. Ко всему прочему, она их еще и не уложила.

Ее глаза были чересчур сильно подведены черным карандашом, а кожа на лице будто высохла и обвисла. Цой никак не прокомментировала образ Волочковой, но публика пройти мимо не смогла.

«Вид спившейся леди»;

«Да ей же помощь нужна. Тут не до смеха. Унизительно как-то»;

«Вместо того, чтобы говорить своей коллеге лживые комплименты, помогите ей», — пишут фолловеры.

К слову, о нездоровом образе жизни Волочковой поговаривают давно. Ее часто видят с бокалом вина в руке.

Однако сама балерина не считает, что у нее в жизни есть какие-то проблемы. По ее мнению, у нее нет алкогольной зависимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Волочкова отказалась отдавать единственной дочери квартиру.

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