Ради сына: Рудковская и Плющенко купили виллу с бассейном в Баку

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 40 0

Планы супругов по покупке дома были известны еще летом.

Где купили виллу Рудковская и Плющенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Рудковская и Плющенко купили виллу с бассейном в Баку

Продюсер Яна и олимпийский чемпион Евгений стали обладателями виллы с бассейном, находящейся в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает 7Дней.ru с ссылкой на слова певца и предпринимателя Эмина Агаларова.

Пара приобрела недвижимость в элитном комплексе Sea Breeze, владельцем которого является Агаларов. Строительный ансамбль находится на берегу Каспийского моря.

«Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали резидентами Sea Breeze. Так что поводов чаще приезжать в Азербайджан теперь больше. Буду ждать в гости уже как соседей», — сообщил он.

Летом на фестивале Dream Fest Рудковская рассказывала, что они с мужем планировали покупку понравившегося особняка на второй береговой линии в Баку.

Решение о покупке дома обусловлено изменениями в спортивной карьере сына пары Александра Плющенко, или Гном Гномыча. С весны 2026 года фигурист выступает за сборную Азербайджана на международной арене.

Ранее 5-tv.ru писал о планах Плющенко-младшего выступить на Олимпиаде-2034.

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