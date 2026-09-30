Можем и поссориться: причина конфликтов в семье актрисы Ольги Кузьминой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 32 0

Одним из камней преткновения стал вопрос недвижимости.

Фото, видео: Тараканов Вадим/ТАСС;

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Актриса Ольга Кузьмина ссорится с мужем из-за гаража

В семье актрисы Ольги Кузьминой и ее мужа, шоумена Евгения Апанасевича, случаются конфликты из-за недвижимости. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказали сами супруги на премьере сериала «Полдень».

«Можем (поссориться. — Прим. ред.). Я хочу гараж, а мы живем в квартире. Мне уже 40, я хочу гараж», — заявил Апанасевич.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему старший сын Ольги Кузьминой исчез из ее ленты в социальных сетях. Мальчик уже достаточно взрослый и имеет свои интересы и собственных друзей, поэтому не проводит время с семьей 24/7. А значит, не так часто появляется на странице актрисы в интернете. Кроме того, иногда он отказывается от совместных путешествий. А еще проводит время с отцом — первым мужем актрисы.

Также 5-tv.ru писал о том, что певица Ханна спорит со своим мужем, музыкальным продюсером Пашу из-за контента. Артистка снимает много видео о своей повседневной жизни. В эти ролики попадает и ее супруг. Однако продюсер против того, что все это было выложено в интернет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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