Восемь мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Российские силовики проводят в республике фильтрационно-проверочные мероприятия.

Фото, видео: Telegram / Пушилин Д.В. / PushilinDenis; 5-tv.ru

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Сотрудники Росгвардии, Управления ФСБ и МВД по ДНР провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе, по итогам которых выявили иностранцев, пребывающих в России незаконно. В результате восемь мигрантов выдворили за пределы РФ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«К административной ответственности по части первой статьи 18.8 и части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ привлечены 20 мигрантов, восемь из которых выдворены за пределы России», — написал он.

Пушилин добавил, что фильтрационно-проверочные мероприятия в ДНР продолжаются.

В конце марта на рассмотрение в правительство РФ был внесен законопроект, ужесточающий государственный контроль в сфере миграции. Так, предлагается сократить срок пребывания иностранцев в стране до 90 дней в течение года (в настоящее время законом разрешается находиться этим лицам в РФ до 90 дней в течение полугода).

Также МВД предлагает ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в РФ и единый документ, заменяющий все выдаваемые на сегодняшний день иностранцам документы на право проживания и работы в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожизненный запрет на въезд в Россию предложили ввести для осужденных мигрантов вне зависимости от категории преступлений.

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