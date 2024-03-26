Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 384 0

Согласно материалам дела, представителя киевского режима обвиняют в теракте.

Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка

Фото: ANDRII NESTERENKO / ТАСС

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заочно арестован в России. Материалы дела поступили в Басманный суд Москвы, который и вынес решение по ходатайству следствия, передает источник 5-tv.ru.

Известно, что Малюка обвиняют в совершении теракта. Предварительно, речь может идти о подрыве Крымского моста и покушениях на писателя Захара Прилепина и военкора Владлена Татарского, причастность Украины к данным терактам глава СБУ ранее подтверждал в одном из интервью.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Малюку Василию Васильевичу избрана мера пресечения пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — уточнили позднее в суде.

Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Кроме того, по делу вместе с ним проходит некий Инасаридзе А. В отношении него мера пресечения пока не избрана, но известно, что также планируется заочный арест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России объявил в розыск свыше 700 иностранных наемников, которые участвуют в украинском конфликте в рядах Вооруженных сил Незалежной.

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