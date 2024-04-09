Полный набор: чем настоящие стервы отличаются от истеричек

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 22 0

Клинический психолог полностью разобрал женские типажи и пришел к очень важному выводу.

Полный набор: чем настоящие стервы отличаются от истеричек

Фото: www.globallookpress.com / Andreas Isenegger

Стерва отличается от истерички более богатым жизненным опытом, «холодностью» в общении с мужчинами, что подогревает интерес к ним со стороны последних, рассказала NEWS.ru клинический психолог Майя Тум.

Она отметила, что понятие «истеричка» не подразумевает женщину, страдающую расстройством психики. По ее словам, подобные личности избрали скандалы средством достижения желаемого.

«Истеричность это более ранняя, инфантильная реакция психики, свойственная „девочкам“, стерва — это обузданная истеричка. Истерички — не те, кто страдает расстройством психики „истерия“, это те, кто выбрал истерику как метод достижения желаемого. Стервы же более холодны, что подогревает к ним интерес мужчин-завоевателей», — добавила Тум.

По ее словам, подобный вид манипуляции (истерики) формируется в раннем детстве, а с возрастом сменяется более конструктивными видами взаимодействия с окружающим миром. Тум считает, что скандалы являются защитным механизмом психики.

«Когда истеричка сталкивается с фрустрацией, то реакцией на психический дискомфорт будет истерика в виде эмоционального буйства. Им самим плохо от таких проявлений, но ввиду специфических психических процессов не могут по-другому», — подытожила Тум.

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