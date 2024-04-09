Признана вменяемой: мать совершала жуткие обряды над сыном в отеле в Сочи

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 32 0

Женщина совершала обряды экзорцизма над сыном в одном из отелей Сочи

Признана вменяемой: мать совершала жуткие обряды над сыном в отеле в Сочи

Фото: www.globallookpress.com / P Deliss

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В правоохранительные органы обратился отец мальчика.

В одном из отелей Сочи женщина совершала обряды экзорцизма над своим двухлетним сыном. Отец семейства не стал этого терпеть и обратился в правоохранительные органы.

Уголовное дело в отношении матери передано в суд, сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram-канале. По данным ведомства, осенью прошлого года москвичка заселилась в отель в Сочи и там проводила над своим малышом «ритуальные обряды чистки».

Они представляли собой связывание ребенка и выливание горячего воска на его голову. Отец мальчика заявил, что женщина скрывалась от него в другом городе вместе с сыном.

«Она обвиняется в истязании малолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

Ребенок в настоящее время находится с отцом, а обвиняемая женщина под арестом. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что она вменяема.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Ивановской области накачал наркотиками годовалого сына.

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