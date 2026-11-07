«Всегда от нее исходило тепло»: Наталья Гвоздикова о Лидии Федосеевой-Шукшиной

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 59 0

По ее словам, народная артистка РСФСР всегда была улыбчивой и хорошо выглядела.

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Агеенко/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актриса Наталья Гвоздикова назвала Лидию Федосееву-Шукшину светлым человеком

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была светлым и добрым человеком, от которого всегда исходило тепло. Об этом народная артистка России Наталья Гвоздикова рассказала в беседе с 5-tv.ru, комментируя смерть коллеги.

«Лидия Николаевна была светлым человеком, добрым человеком», — рассказала Гвоздикова.

Актриса вспомнила последние встречи с Федосеевой-Шукшиной. По ее словам, они виделись на телевидении, куда Лидия приходила, уже опираясь на палочку.

«Выглядела она хорошо, и мы сидели, вспоминали Василия Макаровича (Шукшина. — Прим. ред.). Она всегда была улыбчивая, приятная. Вот. Всегда от нее исходило тепло», — рассказала Гвоздикова.

По словам артистки, ей особенно жаль уходящих представителей старшего поколения.

«Очень жаль, понимаете, что старшее поколение, оно совсем другое было, чем те, которые приходят сейчас», — сказала Гвоздикова.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни. О смерти матери сообщила заслуженная артистка России Мария Шукшина в социальных сетях. Прощание с артисткой состоится 10 ноября в Кунцевском зале столицы. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.

Незадолго до смерти актрису экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Ей стало тяжело передвигаться самостоятельно, а врачи оценивали ее состояние как средней тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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