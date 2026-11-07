Любовь с ножом у горла: петербуржец похитил сына бывшей сожительницы, чтобы вернуть ее

Петербуржец похитил сына бывшей сожительницы, чтобы возобновить отношения с ней

В Петербурге 28-летний мужчина похитил 15-летнего сына бывшей сожительницы, угрожая ему ножом. Как сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемого уже задержали.

«По его словам, таким способом он пытался восстановить отношения с бывшей сожительницей», — говорится в сообщении ведомства.

Все произошло ночью 1 ноября. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру женщины на Заречной улице, избил ее, а затем вывел подростка из дома, насильно посадил его в автомобиль матери и увез.

Женщина обратилась в полицию. На поиски мальчика отправили полицейских и сотрудников Росгвардии. Примерно через час машину с подозреваемым и похищенным подростком остановили на проспекте Просвещения.

В результате произошедшего мальчик не пострадал. Мужчину доставили в отдел полиции.

Во время проверки выяснилось, что задержанный также находится в федеральном розыске. Угнанный автомобиль вернули владелице, а материалы дела передали для дальнейшего разбирательства.

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