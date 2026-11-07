Стала известна причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

Причиной смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной стала

Причиной смерти народной артистки РФ Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность, сообщила ТАСС ее дочь

В сентябре этого года актриса продолжала реабилитацию после перенесенной операции на сердце. Осенью Лидию Николаевну срочно доставили в больницу, где медики провели сложное хирургическое вмешательство — от скорости принятого решения зависело ее состояние.

О самочувствии матери в разговоре со Starhit.ru рассказала Ольга Шукшина. По ее словам, спустя несколько месяцев после операции здоровье Лидии Николаевны остается стабильным, без резких ухудшений. Наследница отметила, что в столь почтенном возрасте трудно говорить об идеальном самочувствии, однако после выписки тревожных сигналов не возникало.

Творческий путь

Лидия Федосеева-Шукшина появилась на свет 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Ее детство пришлось на военные годы — будущая актриса пережила блокаду. Интерес к сцене проявился рано: еще школьницей она посещала драматический кружок при ленинградском Доме кино.

Профессиональный путь привел ее в Москву. В 1964 году она окончила ВГИК, где училась у признанных мастеров — Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Именно там сформировалась как актриса.

Первые шаги в кино сделала в середине 1950-х, появившись в фильме «Два капитана». Широкую известность получила после выхода картины «Сверстницы», где сыграла одну из центральных ролей.

В 1967 году она связала жизнь с Василием Шукшиным. В его фильмах — «Странные люди», «Печки-лавочки», «Калина красная» — актриса создала одни из самых ярких своих экранных образов. После смерти мужа в 1974 году она стала носить двойную фамилию.

За десятилетия работы Федосеева-Шукшина снялась более чем в 80 проектах. Среди заметных ролей — мадам Грицацуева в «Двенадцати стульях», героиня драмы «Вам и не снилось…», персонаж сериала «Петербургские тайны». Позднее актриса появилась и в зарубежном проекте «Макмафия».

Помимо съемок, она почти двадцать лет служила в Театре-студии киноактера в Москве, закрепив за собой статус одной из самых узнаваемых актрис отечественного кино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.