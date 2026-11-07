«Уникальная женщина»: актриса Аниканова о Федосеевой-Шукшиной

Мария Аниканова: Федосеева-Шукшина была уникальной и гениальной актрисой

Умершая народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была уникальной и гениальной актрисой. Об этом 5-tv.ru заявила ее коллега, заслуженная артистка РФ Мария Аниканова.

«Сегодня стало известно о смерти Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной. Вы знаете, это, мне кажется, была уникальная женщина, абсолютно», — сказала она.

Судьба Федосеевой-Шукшиной была фантастической, считает Аниканова. Ее природная актерская органика была сильнее, чем выученный сценический навык. Все свои роли она действительно проживала, а не играла.

Марии довелось работать с Шукшиной в картине «Линии Марты».

«Первая наша встреча… Мне кажется, она ко мне присматривалась. То есть она, мне кажется, из тех людей, которые сразу не бросаются, да, неизвестно к кому в объятия, а очень долго приглядываются», — сказала Аниканова.

Мария по сей день благодарна Лидии Николаевне, потому что та давала ей очень ценные профессиональные советы, которые она несет с собой до сих пор.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина умерла на 88-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Незадолго до этого артистку госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Она не могла самостоятельно передвигаться. Врачи оценивали ее состояние как средней тяжести.

Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде в 1938 году, пережила блокаду и окончила ВГИК. За свою карьеру она снялась более чем в 80 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных работ актрисы — «Калина красная», «Двенадцать стульев» и «Вам и не снилось…».

В 1967 году артистка вышла замуж за писателя и режиссера Василия Шукшина, в картинах которого неоднократно снималась. После смерти супруга она стала носить двойную фамилию.

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