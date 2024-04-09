Банде сатанистов, совершавших ритуальные убийства в регионах России, вынесли жесткий приговор

Обвиняемые совершали свои преступления почти восемь лет назад, но вышли на них практически случайно.

Московский областной суд вынес приговор банде сатанистов, которые обвинялись в совершении ритуальных убийств. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры из зала суда, где проходили слушания.

По данным пресс-службы Следственного комитета России, каждый из членов преступной группы был признан виновным и получил длительный срок лишения свободы.

«Приговором суда Трегубенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Перевозчиков-Хмурый приговорен к 15 годам лишения свободы, Татьяна Дерюгина — к 13 годам лишения свободы. Большакова ранее осуждена судом к длительному сроку лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, члены банды расправились с женщиной в Карелии и мужчиной в Ленинградской области летом 2016 года. В обоих случаях преступники действовали одинаково: заманивали знакомых в лес, где сначала избивали, наносили смертельные раны при помощи ножа, а тела сбрасывали в заранее подготовленные ямы. Обвиняемые считали себя последователями псевдорелигиозного культа почитания темных сил.

Через некоторое время Трегубенко совершил еще одно убийство, расправившись с мужчиной во время застолья

Задержали преступников только в 2021 году, причем. Тогда сожители попали в поле зрения правоохранителей из-за хранения крупной партии наркотиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мертвого новорожденного нашли в пластиковом контейнере в Туле.