Мертвого новорожденного нашли в пластиковом контейнере в Туле

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 21 0

Новорожденного без признаков жизни нашли в пластиковом контейнере в Туле

Мертвого новорожденного нашли в пластиковом контейнере в Туле

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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СК заявил, что уже возбуждено уголовное дело.

На территории одного из гаражных кооперативов Тулы обнаружили тело новорожденного младенца без признаков жизни. Об этом сообщил СК России по Тульской области.

«В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления СК России по Тульской области проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 106 УК «Убийство матерью новорожденного ребенка». Руководитель следственного управления Владимир Усов взял ход расследования под свой личный контроль.

Ранее 5-tv.ru писал, что в туалете торгового центра на Свободном проспекте в Москве было найдено тело младенца. Его обнаружили посетители магазина.

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