Умер советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов

Советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов умер на 90-м году жизни. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«От имени госкорпорации „Роскосмос“ и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича. Утрата эта тяжела и невосполнима», — отметил руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Он, как подчеркивается, пользовался заслуженным авторитетом и глубоким уважением среди коллег и друзей. Мужество, ответственность и сила воли позволили Аксенову осуществить первый испытательный полет корабля «Союз Т-2».

Его, отметили в госкорпорации, запомнят как искреннего и справедливого человека. Жизнь космонавта будет достойным примером для будущих поколений покорителей Вселенной.