Умер советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 40 0

Его жизненный путь был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу, подчеркнули в «Роскосмосе».

Умер советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов умер на 90-м году жизни. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«От имени госкорпорации „Роскосмос“ и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича. Утрата эта тяжела и невосполнима», — отметил руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Он, как подчеркивается, пользовался заслуженным авторитетом и глубоким уважением среди коллег и друзей. Мужество, ответственность и сила воли позволили Аксенову осуществить первый испытательный полет корабля «Союз Т-2».

Его, отметили в госкорпорации, запомнят как искреннего и справедливого человека. Жизнь космонавта будет достойным примером для будущих поколений покорителей Вселенной.

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