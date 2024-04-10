Москитная сетка не поможет: как предотвратить выпадение детей из окон

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Согласно страшной статистике, количество подобных случаев из года в год увеличивается.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

С приходом тепла из разных городов приходят тревожные сводки о том, что маленькие дети выпадают из окон многоэтажек. Такие случаи уже произошли в Москве, Петербурге и в Краснодарском крае. Как обезопасить жилище и предотвратить трагедию, узнала корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после падения из окна второго этажа. Родители находились в соседней комнате. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали.

В Москве двухлетняя Элина чудом осталась жива после падения с четвертого этажа. Малышка облокотилась на москитную сетку — опора не выдержала.

«Это не проблема окон, это проблема обстоятельств. Это не проблема технических неполадок. Просто так получилось, что сестра научилась открывать окна», — говорит молодой человек.

Согласно страшной статистике, количество подобных случаев из года в год увеличивается. Основной причиной трагедий чаще всего становится невнимательность родителей.

«Дети до пяти-семи лет в принципе не понимают, что такое высота, и не осознают, что есть определенная черта, которую переступать нельзя. Поэтому, если родители думают, что те понимают и осознают опасность, то они, к большому сожалению, заблуждаются», — объяснил психолог Сергей Ланг.

Москитные сетки на окнах только создают иллюзию надежности. Вес ребенка они выдержать не могут.

«Проведем небольшой эксперимент: Вот окно с москитной сеткой. Легкое нажатие — и оно вылетает из рамы. А вот так выглядит уже надежная защита. Например, если нужно поставить окно на проветривание — подойдет детский замок в виде троса. Вырвать или вытащить его самостоятельно не получится. Для того, чтобы открыть, придется нажать на кнопку, но и она дополнительно запирается на ключ», — поделилась подробностями корреспондент.

По словам специалистов, такую защиту может позволить себе любая семья.

«Детские замки не очень дорогое устройство — до двух тысяч рублей можно установить прекрасный детский замок, который будет обеспечивать и удобство использования (можно проветривать безопасно для ребенка), и при этом даже как противовзломная защита будет служить», — рассказал менеджер по продажам окон Константин Рыбкин.

Но самое простое правило, которое поможет избежать трагедии, — не оставлять маленького ребенка без присмотра. Ведь еще не придумали защиты более надежной, чем родительская забота.

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