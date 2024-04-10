Группа журналистов попала под обстрел в районе Кременной
По предварительным данным, ранен оператор.
Фото: © РИА Новости / Антон Вергун
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Группа журналистов, которая работала в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР), попала под обстрел со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По предварительным данным, ранения мог получить оператор.
Позднее обстрел подтвердили «Вести Луганск». Согласно сообщению, ранение в ногу получил оператор Денис Шум, его уже передали медикам. Кроме того, контужен корреспондент Артем Юндас.
«Мы продолжаем держать связь с группой», — добавляется в сообщении.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Брянской области при обстреле со стороны Украины погибли женщина и ребенок.
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