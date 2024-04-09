Женщина и ребенок погибли от украинских ударов в Брянской области

ВСУ атаковали поселок Климово, который расположен в 12 километрах от границы.

В Брянской области при обстреле со стороны Украины погибли женщина и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, целью террористической атаки стал поселок Климово — ВСУ ударили артиллерией по самому центру.

«К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате загорелся частный дом, повреждено несколько автомобилей. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют беспилотники, обстреливают приграничные регионы ракетами.

По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, с начала 2024 года, по состоянию на 5 апреля, от ударов киевского режима по территории России погиб 201 мирный житель, еще 721 получил ранения.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ опять атаковали территорию Запорожской АЭС.