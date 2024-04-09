Женщина и ребенок погибли от украинских ударов в Брянской области
Богомаз: в Брянской области при обстреле ВСУ погибли женщина и ребенок
Фото: Тришин Николай / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали поселок Климово, который расположен в 12 километрах от границы.
В Брянской области при обстреле со стороны Украины погибли женщина и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам главы области, целью террористической атаки стал поселок Климово — ВСУ ударили артиллерией по самому центру.
«К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
В результате загорелся частный дом, повреждено несколько автомобилей. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют беспилотники, обстреливают приграничные регионы ракетами.
По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, с начала 2024 года, по состоянию на 5 апреля, от ударов киевского режима по территории России погиб 201 мирный житель, еще 721 получил ранения.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ опять атаковали территорию Запорожской АЭС.
- 9 апр
- Российские дроны атаковали опорный пункт ВСУ в районе Работино
- 9 апр
- «Больше не будет»: в словах Зеленского расслышали прогнозы собственной смерти
- 9 апр
- «Цивилизационная деградация»: Патрушев о влиянии идеологий Запада на Украину
- 9 апр
- Армия России уничтожила склад беспилотников ВСУ под Херсоном
- 9 апр
- «Пригласить на войну»: в США назвали условие вступления в конфликт на Украине
- 9 апр
- Запад пытается достать Patriot для ВСУ в третьих странах: «Запасы исчерпаны»
- 9 апр
- Экипажи Т-80 громят позиции ВСУ на купянском направлении
- 9 апр
- Боевики ВСУ опять атаковали территорию Запорожской АЭС
- 9 апр
- Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в России
- 9 апр
- «Было громко»: в подполье сообщили об уничтожении расположения ВСУ в Полтаве
Читайте также
77%
0.16 100.22
0.09
Нашли ошибку?