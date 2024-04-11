«Мне надоело»: HammAli отреагировал на шутку Баскова о псевдониме

Артист не любит, когда его имя коверкают.

Новый скандал разгорелся в мире шоу-бизнеса. Рэперу HammAli (Александру Алиеву) не понравилось, как над его псевдонимом пошутил народный артист России Николай Басков, пишет Super.ru.

«За семь лет мне надоели шутки с коверканием наших имен. Я бы хотел от такого человека поддержку услышать, чем какие-то упреки и шутки с национальным подтекстом. Я услышал эту шутку, меня это задело», — признался исполнитель.

Прежде в эфире федерального канала Басков сказал, что псевдоним HammAli напомнил ему название какой-то выпечки. После того, как рэпер рассказал, что шутка ему не понравилась, многие фолловеры в комментариях в его личном блоге начали защищать Баскова.

HammAli даже пришлось выложить видео, в котором он объяснил, что такого себе не позволяет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое самое непристойное предложение получал Басков от поклонниц.