«Мне надоело»: HammAli отреагировал на шутку Баскова о псевдониме

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

HammAli негативно отреагировал на шутку Баскова про псевдоним рэпера

«Мне надоело»: HammAli отреагировал на шутку Баскова о псевдониме

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Артист не любит, когда его имя коверкают.

Новый скандал разгорелся в мире шоу-бизнеса. Рэперу HammAli (Александру Алиеву) не понравилось, как над его псевдонимом пошутил народный артист России Николай Басков, пишет Super.ru.

«За семь лет мне надоели шутки с коверканием наших имен. Я бы хотел от такого человека поддержку услышать, чем какие-то упреки и шутки с национальным подтекстом. Я услышал эту шутку, меня это задело», — признался исполнитель.

Прежде в эфире федерального канала Басков сказал, что псевдоним HammAli напомнил ему название какой-то выпечки. После того, как рэпер рассказал, что шутка ему не понравилась, многие фолловеры в комментариях в его личном блоге начали защищать Баскова.

HammAli даже пришлось выложить видео, в котором он объяснил, что такого себе не позволяет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое самое непристойное предложение получал Басков от поклонниц.

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«Мне надоело»: HammAli отреагировал на шутку Баскова о псевдониме

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