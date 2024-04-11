Ракета «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 551 0

До этого две попытки запуска были отложены из-за сбоев в системах.

Фото, видео: Бережная Наталья / ТАСС; Роскосмос; 5-tv.ru

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Запуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» состоялся на космодроме «Восточный» в Амурской области. Трансляция велась госкорпорацией «Роскосмос» в социальных сетях.

Ракета была запущена в 12:00 по московскому времени. Позднее произошло отделение боковых блоков. К 12:13 «Ангара-А5» вывела на орбиту разгонный блок с полезной нагрузкой «Орион».

Первая попытка запуска «Ангары-А5» была проведена 8 апреля. Однако старт отложили буквально за пару минут до его начала. Позднее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил ситуацию сбоем системы наддува бака окислителя центрального блока. Во время второй попытки 9 апреля запуск также был отложен, но причиной стало другое — сбой системы контроля запуска двигателя.

«Ангара-А5» — это первый российский тяжелый ракетоноситель, который был разработан в нашей стране после распада СССР. Одна из основных задач ракеты — строительство новой орбитальной станции. На ее борту в космос будут доставлять необходимые модули.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» утвердил эскиз новой орбитальной станции. РОС, так она называется кратко, заменит устаревшую МКС и сможет работать без постоянного присутствия космонавтов.

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