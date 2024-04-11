На Украине заявили о полном уничтожении самой мощной ТЭС под Киевом

Трипольская тепловая электростанция под Киевом полностью уничтожена. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление компании «Центрэнерго Украины».

В сообщении говорится, что разрушение ТЭС произошло вследствие взрыва с последующим пожаром, охватившим турбинный цех. В результате потеряно до 100% генерации. Работы по локализации огня продолжаются.

Трипольская ТЭС находится в 45 километрах от Киева и считается самой мощной в регионе. Она была построена в 1969 году.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал со ссылкой на подполье о массированном ударе ВС РФ по объектам ВСУ в Харькове.