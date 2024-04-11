Дачникам на заметку: как правильно выбрать вилы

Некоторые их виды совсем не подходят для почвы.

Дачный сезон начинается, а значит время браться за работу на огороде. При этом очень важно правильно подобрать инструмент для перекопки почвы - не перепутать вилы для почвы и, например, навоза и сена.

«Для дачников лучший вариант — неширокие вилы с толстыми, плоскими или треугольными в сечении зубьями. Их делают из нержавейки или прочной стали. Цена на эти инструменты от 500 рублей до 2 тысяч рублей», — рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин изданию NEWS.ru.

Также, находясь на даче, необходимо помнить о существовании риска заражения инфекциями, которые передаются через землю. При работе в огороде можно заразиться столбняком и токсоплазмозом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно посеять в апреле на рассаду. Чтобы урожай был богатым, а цветочные композиции яркими, то стоит начать заботиться о рассаде овощей и других семян.