Путин: Украина поняла, что победить Россию на поле боя невозможно

Лидер России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров.

«Противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. А сейчас понимают, что это невозможно, а от переговоров отказались, и теперь попали в достаточно сложное положение», — отметил президент РФ.

Под давлением Запада Украина отказалась от договоренностей с Россией. Незалежная надеялась одержать победу на поле боя, но теперь поняла, что это невозможно, констатировал глава государства.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что мирные инициативы России, по мнению Александра Лукашенко, найдут отклик среди украинцев.