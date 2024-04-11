Путин: Украина поняла, что победить Россию на поле боя невозможно

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 27 0

Отказавшись от переговоров, Киев загнал себя в угол.

Фото, видео: Reuters / Viacheslav Ratynskyi; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Лидер России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров.

«Противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. А сейчас понимают, что это невозможно, а от переговоров отказались, и теперь попали в достаточно сложное положение», — отметил президент РФ.

Под давлением Запада Украина отказалась от договоренностей с Россией. Незалежная надеялась одержать победу на поле боя, но теперь поняла, что это невозможно, констатировал глава государства.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что мирные инициативы России, по мнению Александра Лукашенко, найдут отклик среди украинцев.

Тема:
Спецоперация
11 апр
Лукашенко: мирные инициативы России найдут отклик среди украинцев
11 апр
Лукашенко счел невозможным проведение мирной конференции по Украине без России
11 апр
Зеленский спрогнозировал территориальные потери без помощи Запада
11 апр
Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва
11 апр
Путин объяснил удары по энергообъектам Украины процессом демилитаризации
11 апр
Небензя заявил о превращении украинцев в крепостных из-за закона о мобилизации
11 апр
В Минобороны России предрекли катастрофические итоги нового контрнаступления ВСУ
11 апр
Лукашенко предложил России помощь в переговорах с Украиной
11 апр
В Харьковской области объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов
11 апр
«Если Киев хочет»: как Трамп собирается разрешить конфликт на Украине
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.72
0.50 100.68
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:29
Крупнейшая партия Швейцарии потребовала отменить все непринятые Совбезом ООН санкции
23:16
«Замерзнуть не получится»: что будет с человеком без скафандра в космосе
23:09
Путин: Украина поняла, что победить Россию на поле боя невозможно
23:02
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил исторический максимум
22:48
Лукашенко: мирные инициативы России найдут отклик среди украинцев
22:45
Убитая горем вдова Кунгурова на похоронах держала в руках особый предмет

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок