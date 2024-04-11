Путин: Украина поняла, что победить Россию на поле боя невозможно

Отказавшись от переговоров, Киев загнал себя в угол.
Фото, видео: Reuters / Viacheslav Ratynskyi; 5-tv.ru
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Лидер России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров.
«Противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. А сейчас понимают, что это невозможно, а от переговоров отказались, и теперь попали в достаточно сложное положение», — отметил президент РФ.
Под давлением Запада Украина отказалась от договоренностей с Россией. Незалежная надеялась одержать победу на поле боя, но теперь поняла, что это невозможно, констатировал глава государства.
Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что мирные инициативы России, по мнению Александра Лукашенко, найдут отклик среди украинцев.
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