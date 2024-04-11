Лукашенко: мирные инициативы России найдут отклик среди украинцев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 136 0

Белорусский лидер заявил о готовности содействовать установлению мира.

Фото, видео: Reuters / VALENTYN OGIRENKO; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Мирные инициативы РФ найдут отклик у украинцев. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«Думаю, Владимир Владимирович, меня чутье никогда не обманывало, что ваши инициативы о мирном урегулировании конфликта найдут отклик у Украины. У военных найдут, как ни странно», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что готов встать плечом к плечу с российским президентом и работать в этом направлении.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко счел невозможным проведение мирной конференции по Украине без России.

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