Лукашенко: мирные инициативы России найдут отклик среди украинцев

Белорусский лидер заявил о готовности содействовать установлению мира.
Фото, видео: Reuters / VALENTYN OGIRENKO; 5-tv.ru
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Мирные инициативы РФ найдут отклик у украинцев. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
«Думаю, Владимир Владимирович, меня чутье никогда не обманывало, что ваши инициативы о мирном урегулировании конфликта найдут отклик у Украины. У военных найдут, как ни странно», — подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что готов встать плечом к плечу с российским президентом и работать в этом направлении.
Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко счел невозможным проведение мирной конференции по Украине без России.
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