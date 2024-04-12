Стало известно о гибели адвоката Чикатило под Луганском

Адвокат Марат Хабибулин, который защищал серийного убийцу Андрея Чикатило, скончался. Об этом ТАСС сообщила экс-коллега юриста, главврач Лечебно-реабилитационного научного центра Ольга Бухановская.

Причины смерти пока неизвестны. Ей позвонил следователь с места происшествия и рассказал, что адвокат погиб, когда возвращался из ЛНР в Ростов-на-Дону.

«Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», — рассказала женщина.

Бухановская подчеркнула, что лечебно-реабилитационный центр и адвокатская палата Ростовской области помогут с организацией похорон.

Чикатило поймали в ноябре 1990 года. Судебный процесс над ним начался 14 апреля 1992-го, а в октябре маньяка приговорили к смертной казни.

Расстреляли его в феврале 1994, затем похоронив в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы. Хабибулин представлял Чикатило в суде вплоть до вынесения смертельного приговора.

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