Умер американский актер и футболист О. Джей Симпсон

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 59 0

Он был известен не только благодаря своей карьере, но и обвинениям в преступлении, за которое в США полагается смертная казнь.

Умер американский актер и футболист О. Джей Симпсон

Фото: David Jacobs / ТАСС

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Умер известный американский актер и спортсмен, бывший футболист национальной сборной США О. Джей Симпсон. Об этом на странице в социальной сети Х сообщила его семья.

Симпсону было 76 лет. Причиной смерти называют онкологию, с которой он боролся последнее время.

«10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался в борьбе с раком. Он был окружен своими детьми и внуками», — говорится в сообщении семьи.

Родные покойного попросили уважать их пожелания и не беспокоить их в связи со смертью отца.

О. Джей Симпсон был выдающимся спортсменом, также обретя популярность как актер голливудских фильмов. Однако наибольшую известность он приобрел в 1994-м после обвинения в убийстве своей бывшей супруги Николь Браун и ее нового возлюбленного Рона Голдмана.

Michael Jacobs / ТАСС

Главным подозреваемым стал Симпсон. У правоохранителей было много улик. Например, полиция нашла в его машине кровь, образцы которой совпали с кровью убитых. А, когда его пытались задержать, Симпсон хотел сбежать в Лос-Анджелес.

Однако, несмотря на имеющиеся у обвинения доказательства, Симпсон был признан невиновным. При этом спустя несколько лет суд все же обязал спортсмена выплатить родственникам убитых моральную компенсацию — более 30 миллионов долларов. Сам обвиняемый до последнего настаивал на своей невиновности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер актер из сериала «Доктор Кто» Адриан Шиллер.

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