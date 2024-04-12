На Западе предрекли ВСУ тяжелейшие испытания в ближайшие месяцы
Bloomberg: ближайшие месяцы станут тяжелейшим испытанием для ВСУ
Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi; 5-tv.ru
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Киевский режим переживает сейчас едва ли не самый тяжелый момент за все два года специальной военной операции.
Украинские вооруженные силы находятся на грани коллапса. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По данным западных журналистов, ракетные удары по энергетической инфраструктуре страны, бомбардировки второго по величине города, Харькова, и продвижение нашей армии вдоль всей линии фронта говорят о том, что киевский режим переживает сейчас едва ли не самый тяжелый момент за все два года специальной военной операции.
Среди наиболее слабых мест ВСУ называются острая нехватка боеприпасов и уязвимая система противовоздушной обороны. Ну а главное — моральный дух боевиков и жителей Украины сейчас крайне низок.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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