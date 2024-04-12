«Победить Россию невозможно»: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине

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Москва всегда была за мирное решение — но Запад ее не слышал, а, скорее, не хотел слышать.

Фото, видео: Reuters / SPUTNIK

Тема:
Спецоперация

Удары по энергообъектам Украины стали частью демилитаризации, так как влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины. Об этом на переговорах с Александром Лукашенко в Кремле заявил Владимир Путин.

По словам российского лидера, таким образом наша страна была вынуждена ответить на соответствующие атаки ВСУ. Обсуждались и стамбульские мирные инициативы. О чем еще говорили на встрече, знает корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Украинский кризис — центральная тема на переговорах. Задавая тон разговору, Путин в который раз напомнил: Россия всегда была за мирное решение — но Запад ее не слышал, а, скорее, не хотел слышать.

«Не мы начинали эту войну в 2014 году, все началось с госпереворота на Украине. А потом, когда все приобрело такой уже горячий характер, именно вы были инициатором проведения мирных переговоров в Беларуси… Как вы знаете, потом под давлением Запада украинская сторона отказалась от этой договоренности, напомнив, что тогда нам говорили, что нельзя подписывать документ, по крайней мере не можем подписывать с пистолетом у виска, нужно отвести войска от Киева. Мы это сделали, сразу после того, как мы это сделали, наши договоренности были выброшены в помойку», — отметил он.

Особое изумление лидеров двух стран вызвала идея проведения неподалеку от швейцарского Люцерна некой «мирной конференции» по Украине. Но Россию не позвали — а тогда какой смысл?

«Нас туда не приглашают, более того считают, что нам там делать нечего и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно, а поскольку мы туда не едем это уже вообще паноптикум какое-то, говорят, что мы отказываемся от переговоров, а нас не приглашают. говорят, что мы отказываемся. Но было бы смешно, если бы не было так грустно», — добавил Путин.

«Ну если они хотят в Швейцарии, это они называют мирной конференцией, но если хотят без нас там говорить о мире в Украине, ну господь с ними. Это, я уже сказал, наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только как усилить эскалацию этого конфликта, без России какой может быть мирный там процесс?» — спросил Лукашенко.

Отдельно лидеры остановились на теме точечных ударов по украинским энергообъектам. Украинский «Центрэнерго» признал, что лишился 100% своих мощностей.

«Мы даже исходя из гуманитарных соображений зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам, вынуждены были ответить», — указал Путин.

При этом президент России подчеркнул, что несмотря на явно враждебные действия Запада, Москва готова к диалогу.

«Я думаю, что они во всяком случае, противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно, от переговоров отказались и теперь попали в достаточно сложное положение, но… Наша цель не заключается в том, чтобы всех поставить в сложное положение, наоборот, мы готовы конструктивно работать, но никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно не может», — считает президент России.

Лукашенко, в свою очередь, призвал вернуться к проекту мирного урегулирования, с которым, по его словам, Путин его уже знакомил.

Тема:
Спецоперация
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